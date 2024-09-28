Игорь Ларионов оценил разгромную победу «Торпедо» над «Амуром» в Хабаровске

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал разгромную победу над «Амуром» (7:2) в Хабаровске.

— Хорошее начало, хороший настрой, команда приобретает уверенность. Это та игра, которую ты хочешь видеть, когда коллектив играет друг за друга. Соперник был обескуражен, но они боролись до конца, не опустили руки. Хорошая победа, которая всегда была непростая в этом регионе, но рад за ребят, что они играют правильно, рационально, с душой, это радует.

— Третий день на Дальнем Востоке — самый сложный. Как обманули физиологию?

— Ссылка на часовые пояса — самоё лёгкое оправдание. Понятно, что это непросто, но мы живём по московскому времени, понимаем, что играем против хороших соперников. Нужен правильный настрой, правильная игра, правильный настрой. Здесь нет секретов — командная игра, командный настрой. Команда начинает обретать уверенность.

Все понимают ту ответственность, которая на них лежит. Всегда неприятно, когда проигрываешь три-четыре матча подряд, было видно. Люди делают свою работу правильно и профессионально, только с такими качествами ты можешь быть успешным, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.