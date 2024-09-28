Американский защитник Тони Деанджело установил два рекорда СКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Деанджело и Андрей Педан — новые рекордсмены в российской истории СКА по показателю «плюс-минус» за один матч. Игру с «Северсталью» (8:5) они завершили с коэффициентом полезности «+6». Ранее у 13 игроков по итогам одного матча было «+5», из них восемь хоккеистов – защитники и пять – нападающие.

Деанджело также стал первым новичком в истории СКА, который трижды ассистировал партнёрам в дебютной игре. Ранее пять армейцев записывали на свой счёт по две передачи в дебютной игре чемпионатов России и КХЛ. Это Давид Поспишил, Сергей Королёв, Алексей Петров (защитник), Никита Гусев и Дмитрий Завгородний. По количеству баллов Тони повторил достижение другого новичка-защитника СКА, Микко Лехтонена. 25 октября 2021 года в игре «Авангард» — СКА (1:5) он набрал 3 (1+2) очка.