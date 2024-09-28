«Должны выдержать и без Женьки». Кожевников — о травме форварда СКА Кузнецова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал травму нападающего СКА Евгения Кузнецова. Напомним, форвард армейского клуба выбыл на срок до двух месяцев.

«Что ж, это хоккей. У СКА много талантов, должны выдержать без него. Канадец неплохой, тот же Зайцев, есть кому поиграть. Как раз тот случай, когда надо себя проявлять. Всё нормально будет. В том сезоне Женьки ведь не было — и ничего. А тут подлечится, вернётся, а там как раз и плей-офф, где он будет особенно нужен», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в матче с «Северсталью» (8:5) Кузнецов получил травму руки после столкновения с соперником. Он самостоятельно покинул лёд и добрался до раздевалки. В нынешнем сезоне форвард сыграл девять встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) очка.