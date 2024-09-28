Шараканов: кажется, что хоккей и Дагестан — несовместимые вещи, но у меня получилось

Защитник «Лады» Магомед Шараканов отреагировал на тот факт, что он является единственным действующим хоккеистом из Дагестана в КХЛ.

– Представлять свою республику в КХЛ – это почётно?

– Если честно, пока вы не сказали, я даже и не думал о том, что являюсь единственным действующим хоккеистом из Дагестана в КХЛ. Это очень приятно. Кажется, что хоккей и Дагестан – это несовместимые вещи, но у меня всё-таки получилось. Из-за этого есть определённый груз ответственности. Хотелось бы, чтобы в хоккее было больше ребят из Дагестана. В республике надо развивать этот спорт. Надеюсь, там тоже когда-нибудь откроют хоккейную школу, — приводит слова Шараканова сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 19-летний Шараканов провёл девять матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.