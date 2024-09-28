«Витязь» в гостях всухую победил «Барыс», забросив две безответные шайбы
Поделиться
В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Чехович (Рыков, Малоросиянов) – 33:34 (5x5) 0:2 Баптист (Воробьёв, Готье) – 59:44 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 14-й минуте второго игрового отрезка Иван Чехович с передач Егора Рыкова и Даниила Малоросиянова открыл счёт во встрече.
В конце игры Николя Баптист поразил пустые ворота хозяев, установив окончательный счёт в матче.
Отметим, что для подмосковного клуба эта победа стала второй в последних семи встречах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 28 сентября 2024
-
15:26
-
15:09
-
14:50
-
14:34
-
14:18
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:42
-
13:25
-
13:08
-
12:50
-
12:33
-
12:15
-
12:10
-
11:48
-
11:34
-
11:24
-
11:10
-
10:47
-
10:30
-
10:19
-
09:54
-
09:44
-
09:26
-
09:11
-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
08:05
-
06:08
-
06:03
-
05:48
-
04:43
-
04:30