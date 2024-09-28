«Витязь» в гостях всухую победил «Барыс», забросив две безответные шайбы

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 2:0.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте второго игрового отрезка Иван Чехович с передач Егора Рыкова и Даниила Малоросиянова открыл счёт во встрече.

В конце игры Николя Баптист поразил пустые ворота хозяев, установив окончательный счёт в матче.

Отметим, что для подмосковного клуба эта победа стала второй в последних семи встречах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.