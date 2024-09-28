«Питтсбург» не стал предлагать российскому защитнику Николаю Кныжову полноценный контракт

«Питтсбург Пингвинз» не стал предлагать российскому защитнику Николаю Кныжову полноценный контракт. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов». Напомним, 22 августа игрок и клуб подписали пробное соглашение. Защитник не сыграл ни в одном выставочном матче. Отметим, что в КХЛ права на игрока у санкт-петербургского СКА.

В конце июня Кныжов был выставлен на безусловный драфт отказов с целью выкупа контракта клубом «Сан-Хосе Шаркс».

В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист провёл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал одно очко за результативность, отдав голевую передачу. По ходу сезона-2023/2024 Кныжов уже выставлялся на драфт отказов, с которого его никто так и не забрал.