Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СДК КХЛ оштрафовал форварда СКА Валентина Зыкова

СДК КХЛ оштрафовал форварда СКА Валентина Зыкова
Комментарии

Нападающий СКА Валентин Зыков оштрафован по итогам матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Северсталью» (8:5). Решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет лиги, сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Валентина Зыкова по п. 1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении.

29-летний Зыков в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах КХЛ и набрал 7 (5+2) очков. За СКА хоккеист играет с сезона-2021/2022.

Материалы по теме
СКА обыграл «Северсталь» в матче с 13 шайбами, команды побили несколько рекордов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android