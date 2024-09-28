СДК КХЛ оштрафовал форварда СКА Валентина Зыкова

Нападающий СКА Валентин Зыков оштрафован по итогам матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Северсталью» (8:5). Решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет лиги, сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Валентина Зыкова по п. 1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении.

29-летний Зыков в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах КХЛ и набрал 7 (5+2) очков. За СКА хоккеист играет с сезона-2021/2022.