СДК КХЛ оштрафовал форварда СКА Валентина Зыкова
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Нападающий СКА Валентин Зыков оштрафован по итогам матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Северсталью» (8:5). Решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет лиги, сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4) 1:1 Зыков – 07:03 (5x5) 1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5) 2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5) 3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5) 4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5) 5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5) 6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5) 6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5) 7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5) 8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5) 8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5) 8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Валентина Зыкова по п. 1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении.
29-летний Зыков в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах КХЛ и набрал 7 (5+2) очков. За СКА хоккеист играет с сезона-2021/2022.
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