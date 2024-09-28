Защитник «Лады»: раньше мог только мечтать об игре против Кузнецова и Радулова

Защитник «Лады» Магомед Шараканов высказался о нападающих «Локомотива» Александре Радулове и СКА Евгении Кузнецове.

– Ждёте личных встреч с суперзвёздами КХЛ?

– Играть против таких мастеров, как Евгений Кузнецов или Александр Радулов – это большое удовольствие. Они украшают КХЛ и российский хоккей. Очень приятно следить за их игрой. Пару лет назад я мог только мечтать о том, что выйду на лёд против этих звёзд, а сейчас это реальность.

– «Лада» дважды сыграла против СКА, каким вам запомнился Кузнецов на льду?

– Он большой мастер, мало кто может сравниться с Кузнецовым по технике и катанию. Чувствуется, что Евгений лидер на льду, — приводит слова Шараканова сайт КХЛ.

Кузнецов, вернувшийся в КХЛ перед стартом сезона, выбыл на два месяца из-за травмы. Радулов с текущей кампании выступает за «Локомотив».