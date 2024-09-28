На матч команды НХЛ в Германии пришли свыше 10 тыс. человек

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» в рамках NHL Global Series посетила немецкий Мюнхен, где сыграла с одноимённой командой. Матч завершился победой американской команды со счётом 5:0, а с трибун за игрой наблюдали 10 796 человек. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на своём сайте.

Одну из шайб в матче забросил Джон Петерка. Форвард «Баффало» является уроженцем Мюнхена.

«Это было намного лучше, чем я ожидал. Я немного нервничал перед этим днём. Такого не было уже давно. Просто был очень взволнован этим днём, и он становился всё лучше и лучше. Они выкрикивали моё имя, это было для меня просто суперособенно. Это много значило», — заявил Петерка.

Для «Баффало» сезон НХЛ начнётся 4 октября матчем с «Нью-Джерси» в чешской Праге.