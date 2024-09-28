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Игрок «Торпедо» оформил хет-трик с «Амуром». Это его первые голы в КХЛ с дебюта в 2019-м

Игрок «Торпедо» оформил хет-трик с «Амуром». Это его первые голы в КХЛ с дебюта в 2019-м
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Нападающий «Торпедо» Денис Почивалов забросил три шайбы в ворота «Амура» (7:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для форварда эти голы стали первыми в лиге с момента дебюта в 2019 году.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 7
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов – 01:09 (5x5)     0:2 Гончарук (Кагарлицкий, Абрамов) – 06:26 (5x5)     0:3 Артамонов (Летунов) – 08:28 (5x5)     0:4 Свечников (Почивалов) – 13:21 (5x5)     1:4 Дрозг (Грачёв, Щемеров) – 14:24 (5x3)     1:5 Мисников (Свечников, Кирсанов) – 30:29 (5x5)     1:6 Линч (Атанасов) – 35:41 (5x4)     1:7 Почивалов (Орлов) – 45:08 (5x5)     2:7 Коротких (Бродхёрст) – 47:21 (4x5)    

За пять лет 23-летний Почивалов в 51 матче КХЛ отдал три результативные передачи, большую часть времени проведя в ВХЛ.

Для «Торпедо» эта победа стала третьей подряд после серии поражений из четырёх матчей. Всего в нынешнем сезоне команда Игоря Ларионова победила пять раз в 11 встречах. В следующей игре нижегородцы встретятся на выезде с казахстанским «Барысом». Матч пройдёт 30 сентября.

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