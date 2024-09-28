Игрок «Торпедо» оформил хет-трик с «Амуром». Это его первые голы в КХЛ с дебюта в 2019-м

Нападающий «Торпедо» Денис Почивалов забросил три шайбы в ворота «Амура» (7:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для форварда эти голы стали первыми в лиге с момента дебюта в 2019 году.

За пять лет 23-летний Почивалов в 51 матче КХЛ отдал три результативные передачи, большую часть времени проведя в ВХЛ.

Для «Торпедо» эта победа стала третьей подряд после серии поражений из четырёх матчей. Всего в нынешнем сезоне команда Игоря Ларионова победила пять раз в 11 встречах. В следующей игре нижегородцы встретятся на выезде с казахстанским «Барысом». Матч пройдёт 30 сентября.