Агент игрока «Айлендерс» Цыплакова рассказал о травме клиента, хоккеист не доиграл матч

Александр Черных, представитель агентства, отвечающего за нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, прокомментировал травму хоккеиста. Цыплаков не смог доиграть предсезонный матч с «Нью-Джерси» (4:2).

«Он получил небольшое повреждение верхней части тела. Я общался после игры с представителями «Айлендерс». Они надеются на то, что оно незначительное и в понедельник он будет играть.

Что касается того, как он зашёл в НХЛ, то клубу на сегодняшний день всё нравится. Правда, есть один нюанс. В следующем году Цыплаков, возможно, изменит свою подготовку. Он раньше начал её, нагрузка должна была быть немного меньше», — приводит слова Черных «РБ Спорт».