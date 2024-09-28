Агент игрока «Айлендерс» Цыплакова рассказал о травме клиента, хоккеист не доиграл матч
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Александр Черных, представитель агентства, отвечающего за нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, прокомментировал травму хоккеиста. Цыплаков не смог доиграть предсезонный матч с «Нью-Джерси» (4:2).
НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хишир (Братт) – 02:18 (5x4) 1:1 Ли (Вальстрём) – 28:16 (5x5) 2:1 Братт (Хишир) – 28:48 (5x5) 2:2 Готье (Цыплаков, Маклин) – 37:05 (5x5) 2:3 Тизинг (Пелеч) – 42:47 (5x5) 2:4 Хольмстрём – 59:54 (en)
«Он получил небольшое повреждение верхней части тела. Я общался после игры с представителями «Айлендерс». Они надеются на то, что оно незначительное и в понедельник он будет играть.
Что касается того, как он зашёл в НХЛ, то клубу на сегодняшний день всё нравится. Правда, есть один нюанс. В следующем году Цыплаков, возможно, изменит свою подготовку. Он раньше начал её, нагрузка должна была быть немного меньше», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
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