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Форвард СКА Григоренко: Ротенберг живёт хоккеем, выкладывается на 100% каждый день

Форвард СКА Григоренко: Ротенберг живёт хоккеем, выкладывается на 100% каждый день
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Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о главном тренере команды Романе Ротенберге.

«Похож ли Ротенберг на кого-то из моих бывших тренеров? Не хотелось бы с кем-то сравнивать. Видно, что он живёт хоккеем. Выкладывается на 100% каждый день. Подкупает его рабочая этика. Всегда старается со всеми разговаривать. Он очень коммуникабельный, требовательный. Можно ещё много про него сказать», — приводит слова Григоренко «ВсеПроСпорт.ру».

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера петербургской команды.

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