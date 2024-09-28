Форвард СКА Григоренко: Ротенберг живёт хоккеем, выкладывается на 100% каждый день

Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о главном тренере команды Романе Ротенберге.

«Похож ли Ротенберг на кого-то из моих бывших тренеров? Не хотелось бы с кем-то сравнивать. Видно, что он живёт хоккеем. Выкладывается на 100% каждый день. Подкупает его рабочая этика. Всегда старается со всеми разговаривать. Он очень коммуникабельный, требовательный. Можно ещё много про него сказать», — приводит слова Григоренко «ВсеПроСпорт.ру».

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера петербургской команды.