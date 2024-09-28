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Хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ на день, он не играет с 2020 года

Хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ на день, он не играет с 2020 года
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36-летний форвард Брайан Литтл подписал контракт на один день с «Виннипегом», чтобы завершить карьеру в качестве игрока «Джетс». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Хоккеист не выходил на лёд с 2020 года, когда в матче ему попала шайба в ухо, вызвав разрыв барабанной перепонки и сотрясение мозга. В 2022 году его обменяли в «Аризону», но выйти на лёд в составе этой команды у Литтла так и не удалось. Его контракт завершился в межсезонье.

Всю свою карьеру в НХЛ Литтл провёл во франшизе «Джетс», ранее выступав за «Атланту Трэшерз». В 843 матчах лиги форвард набрал 521 (217+304) очко.

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