Хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ на день, он не играет с 2020 года

36-летний форвард Брайан Литтл подписал контракт на один день с «Виннипегом», чтобы завершить карьеру в качестве игрока «Джетс». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Хоккеист не выходил на лёд с 2020 года, когда в матче ему попала шайба в ухо, вызвав разрыв барабанной перепонки и сотрясение мозга. В 2022 году его обменяли в «Аризону», но выйти на лёд в составе этой команды у Литтла так и не удалось. Его контракт завершился в межсезонье.

Всю свою карьеру в НХЛ Литтл провёл во франшизе «Джетс», ранее выступав за «Атланту Трэшерз». В 843 матчах лиги форвард набрал 521 (217+304) очко.