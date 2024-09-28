Григоренко оценил уровень игры американского новичка команды Тони Деанджело

Нападающий СКА Михаил Григоренко, отвечая на вопрос об уровне мастерства новобранца команды Тони Деанджело, назвал американского хоккеиста элитным защитником по меркам НХЛ.

«Видно, что человек очень мастеровитый. Не зря он в НХЛ два сезона набирал 50 очков. Элитный атакующий защитник даже по меркам НХЛ. Сразу вышел и сыграл на высочайшем уровне. Хороший игрок, рады, что он к нам присоединился», — приводит слова Григоренко «ВсеПроСпорт.ру».

28-летний Деанджело стал игроком российской команды 23 сентября, подписав контракт на один сезон. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков.

В первой игре за СКА с «Северсталью» (8:5) защитник отдал три результативные передачи.