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Григоренко оценил уровень игры американского новичка команды Тони Деанджело

Григоренко оценил уровень игры американского новичка команды Тони Деанджело
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Нападающий СКА Михаил Григоренко, отвечая на вопрос об уровне мастерства новобранца команды Тони Деанджело, назвал американского хоккеиста элитным защитником по меркам НХЛ.

«Видно, что человек очень мастеровитый. Не зря он в НХЛ два сезона набирал 50 очков. Элитный атакующий защитник даже по меркам НХЛ. Сразу вышел и сыграл на высочайшем уровне. Хороший игрок, рады, что он к нам присоединился», — приводит слова Григоренко «ВсеПроСпорт.ру».

28-летний Деанджело стал игроком российской команды 23 сентября, подписав контракт на один сезон. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков.

В первой игре за СКА с «Северсталью» (8:5) защитник отдал три результативные передачи.

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