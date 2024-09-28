В «Виннипеге» объяснили причину подписания однодневного контракта с хоккеистом

Генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф рассказал о причинах подписания однодневного контракта с бывшим нападающим команды Брайаном Литтлом. Хоккеист, из-за травмы не играющий с 2020 года, официально завершит карьеру после этого соглашения.

«Брайан Литтл — важная часть истории этой франшизы, и он внёс в неё ключевой вклад на протяжении всего пребывания в НХЛ. Это скромный, трудолюбивый игрок, который заботился о своих одноклубниках, был тихим, но важным лидером в раздевалке.

Брайан демонстрировал огромный профессионализм на протяжении всего своего пребывания здесь, и очень жаль, что его карьера оборвалась из-за травмы. Очень рад, что болельщики получат возможность чествовать карьеру Брайана», — приводит слова Чевелдэйоффа пресс-служба «Джетс» на официальном сайте.