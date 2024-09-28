«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Сегодня, 28 сентября, на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Локомотив» на домашнем льду обыграл «Сочи» со счётом 3:1.

Шайбами в составе команды победителей отметились Максим Берёзкин, Александр Елесин и Александр Радулов. У сочинцев отличился Сергей Попов.

Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд и восьмой в десяти встречах. В следующей игре ярославцы сыграют на выезде в Екатеринбурге с «Автомобилистом» 1 октября.

«Сочи» потерпел седьмое поражение в девяти матчах. 1 октября команда Сергея Зубова дома сыграет с «Северсталью».