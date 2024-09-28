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Локомотив — Сочи, результат матча 28 сентября 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
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Сегодня, 28 сентября, на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Локомотив» на домашнем льду обыграл «Сочи» со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Тянулин) – 24:46 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 34:42 (5x4)     2:1 Елесин (Каюмов) – 36:49 (5x5)     3:1 А. Радулов (Берёзкин, Шалунов) – 53:22 (5x5)    

Шайбами в составе команды победителей отметились Максим Берёзкин, Александр Елесин и Александр Радулов. У сочинцев отличился Сергей Попов.

Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд и восьмой в десяти встречах. В следующей игре ярославцы сыграют на выезде в Екатеринбурге с «Автомобилистом» 1 октября.

«Сочи» потерпел седьмое поражение в девяти матчах. 1 октября команда Сергея Зубова дома сыграет с «Северсталью».

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