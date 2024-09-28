«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
Поделиться
Сегодня, 28 сентября, на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Локомотив» на домашнем льду обыграл «Сочи» со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Тянулин) – 24:46 (5x5) 1:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 34:42 (5x4) 2:1 Елесин (Каюмов) – 36:49 (5x5) 3:1 А. Радулов (Берёзкин, Шалунов) – 53:22 (5x5)
Шайбами в составе команды победителей отметились Максим Берёзкин, Александр Елесин и Александр Радулов. У сочинцев отличился Сергей Попов.
Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд и восьмой в десяти встречах. В следующей игре ярославцы сыграют на выезде в Екатеринбурге с «Автомобилистом» 1 октября.
«Сочи» потерпел седьмое поражение в девяти матчах. 1 октября команда Сергея Зубова дома сыграет с «Северсталью».
Комментарии
- 28 сентября 2024
-
19:32
-
19:29
-
18:50
-
18:26
-
18:14
-
17:55
-
17:28
-
17:15
-
16:55
-
16:33
-
16:25
-
15:43
-
15:26
-
15:09
-
14:50
-
14:34
-
14:18
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:42
-
13:25
-
13:08
-
12:50
-
12:33
-
12:15
-
12:10
-
11:48
-
11:34
-
11:24
-
11:10
-
10:47
-
10:30
-
10:19
-
09:54