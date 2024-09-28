«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в московском дерби
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Cегодня, 28 сентября, на «Мегаспорте» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Спартак» в московском дерби обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Миронов (Принс, Галимов) – 07:50 (5x5) 1:1 Дроздов (Каменев) – 39:59 (5x5) 2:1 Рубцов (Бычков, Филин) – 46:00 (5x5) 2:2 Исхаков (Карнаухов) – 49:44 (5x5) 3:2 Голдобин (Мальцев) – 62:28 (3x3)
Шайбами в составе «Спартака» отметились шайбами Андрей Миронов, Герман Рубцов и Николай Голдобин. У ЦСКА отличились Иван Дроздов и Руслан Исхаков. Решающую шайбу в овертайме забросил Голдобин.
«Спартак» одержал третью победу подряд и седьмую в девяти матчах. В следующей игре команда Алексея Жамнова встретится с «Трактором» в домашней встрече 1 октября.
ЦСКА потерпел пятое поражение в десяти матчах. 1 октября армейцы встретятся в очередном московском дерби, но с «Динамо».
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