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Cпартак — ЦСКА, результат матча 28 сентября 2024, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в московском дерби
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Cегодня, 28 сентября, на «Мегаспорте» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Спартак» в московском дерби обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Миронов (Принс, Галимов) – 07:50 (5x5)     1:1 Дроздов (Каменев) – 39:59 (5x5)     2:1 Рубцов (Бычков, Филин) – 46:00 (5x5)     2:2 Исхаков (Карнаухов) – 49:44 (5x5)     3:2 Голдобин (Мальцев) – 62:28 (3x3)    

Шайбами в составе «Спартака» отметились шайбами Андрей Миронов, Герман Рубцов и Николай Голдобин. У ЦСКА отличились Иван Дроздов и Руслан Исхаков. Решающую шайбу в овертайме забросил Голдобин.

«Спартак» одержал третью победу подряд и седьмую в девяти матчах. В следующей игре команда Алексея Жамнова встретится с «Трактором» в домашней встрече 1 октября.

ЦСКА потерпел пятое поражение в десяти матчах. 1 октября армейцы встретятся в очередном московском дерби, но с «Динамо».

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