Николишин — об Овечкине: Гретцки сам ждёт, в НХЛ все заинтересованы в новом рекорде

Бывший российский хоккеист Андрей Николишин высказался о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Да. Всё к этому идёт. Думаю, Гретцки сам ждёт, когда рекорд будет побит. У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет. В НХЛ все заинтересованы в новом рекорде – для них это история продвижения лиги, хоккея. Поэтому хотят, чтобы противостояние продолжалось как можно дольше», — сказал Николишин.

До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.