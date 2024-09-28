Ротенберг — о мастер-классе Деанджело: на лёд с детишками вышел один из лучших защитников

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал посещение академии клуба с защитником команды Тони Деанджело.

«Я уже говорил о том, что Тони Деанджело приехал к нам не только играть в хоккей и добывать победы в КХЛ, но и для того, чтобы делиться своим уникальным опытом. Тони обожает тренироваться с детьми, в Америке он часто проводил мастер-классы для начинающих хоккеистов. И вот теперь мы вместе работаем с воспитанниками академии СКА в Хоккейном городе.

Совсем недавно здесь тренировал вратарей действующий обладатель Кубка Стэнли, двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский, а сегодня на лёд с детишками вышел один из лучших защитников мира, который вчера дебютировал в СКА и сразу установил два рекорда — сделал ассистентский хет-трик в первом же матче и вместе с Андреем Педаном добился показателя полезности «+6».

Уверен, что для наших мальчишек это прекрасный опыт – и с точки зрения знакомства с мастерством Тони, и с точки зрения общения. В их возрасте очень важно максимально получать любые знания, это поможет им прогрессировать и понять, к чему можно стремиться. Конечно, это не последний такой мастер-класс, обязательно повторим!

А после мастер-класса мы поучаствовали в церемонии награждения Кубка Юных и ещё раз убедились, что у нас растёт отличная смена!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.