Форвард СКА Глотов поделился эмоциями от первого сыгранного матча в сезоне
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Нападающий СКА Василий Глотов поделился эмоциями от первой проведённой встречи в сезоне. Она пришлась на игру с «Северсталью» (8:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4) 1:1 Зыков – 07:03 (5x5) 1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5) 2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5) 3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5) 4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5) 5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5) 6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5) 6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5) 7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5) 8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5) 8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5) 8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)
«По матчу не могу ничего сказать, потому что мне было главное найти свой темп, войти в игру, снова почувствовать партнёров, шайбу. Не знаю, почему получился такой сумасшедший счёт. Мне нужно было контролировать свои моменты. Соскучился по игре, очень хотел играть. Почувствовали, что для меня самое время выйти в матче с «Северсталью», но теперь надо потихоньку набирать форму.
Что касается общения с Деанджело, я немного говорю на английском языке, поэтому мы с ним неплохо пообщались, хоть и немного. Он хороший парень, открытый и приятный в общении. Звёздности никакой нет», — приводит слова Глотова Metaratings.
Комментарии
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