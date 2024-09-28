Форвард СКА Глотов поделился эмоциями от первого сыгранного матча в сезоне

Нападающий СКА Василий Глотов поделился эмоциями от первой проведённой встречи в сезоне. Она пришлась на игру с «Северсталью» (8:5).

«По матчу не могу ничего сказать, потому что мне было главное найти свой темп, войти в игру, снова почувствовать партнёров, шайбу. Не знаю, почему получился такой сумасшедший счёт. Мне нужно было контролировать свои моменты. Соскучился по игре, очень хотел играть. Почувствовали, что для меня самое время выйти в матче с «Северсталью», но теперь надо потихоньку набирать форму.

Что касается общения с Деанджело, я немного говорю на английском языке, поэтому мы с ним неплохо пообщались, хоть и немного. Он хороший парень, открытый и приятный в общении. Звёздности никакой нет», — приводит слова Глотова Metaratings.