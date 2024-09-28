Жамнов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

– Много обсуждений вызвала ваша речь в победной раздевалке после игры с «Металлургом». Почему это было вынесено публично, а не сказано без камер?

– Вообще, это наша внутренняя кухня – я не собирался пиариться, мы открыты для болельщиков. Я считаю, что сделал всё правильно. Игроки всё поняли – всегда что-то получается, а что-то нет. Сегодня мы играли все 60 минут и овертайм – это очень хорошо, надеюсь, что ребята и дальше будут продолжать так играть. Да, где-то игра не складывалась, доминировать и играть в давление все периоды – нереально, но играть правильно и по заданию игроки обязаны. Ребята сегодня справились, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.