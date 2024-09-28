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Жамнов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче КХЛ

Жамнов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче КХЛ
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Миронов (Принс, Галимов) – 07:50 (5x5)     1:1 Дроздов (Каменев) – 39:59 (5x5)     2:1 Рубцов (Бычков, Филин) – 46:00 (5x5)     2:2 Исхаков (Карнаухов) – 49:44 (5x5)     3:2 Голдобин (Мальцев) – 62:28 (3x3)    

– Много обсуждений вызвала ваша речь в победной раздевалке после игры с «Металлургом». Почему это было вынесено публично, а не сказано без камер?
– Вообще, это наша внутренняя кухня – я не собирался пиариться, мы открыты для болельщиков. Я считаю, что сделал всё правильно. Игроки всё поняли – всегда что-то получается, а что-то нет. Сегодня мы играли все 60 минут и овертайм – это очень хорошо, надеюсь, что ребята и дальше будут продолжать так играть. Да, где-то игра не складывалась, доминировать и играть в давление все периоды – нереально, но играть правильно и по заданию игроки обязаны. Ребята сегодня справились, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

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