Главный тренер «Сочи» Зубов отреагировал на пятое поражение подряд в КХЛ

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче КХЛ.

«Команду «Локомотив» с победой. Тяжёлая игра, тяжёлый выезд. Не хватило немножко сил. Некоторые ребята сегодня вышли и помогли нам, дали хорошее усилие и искорку нашей команде — это хороший момент. Другие ребята, конечно, должны понимать, насколько важна цена ошибки, многие из них набивают шишки, кто-то проводит первый сезон на таком уровне. Нам есть над чем работать, что улучшать. Будем надеяться, что к началу домашней серии ребята немного поменяют своё отношение к игре», — приводит слова Зубова пресс-служба «Локомотива».