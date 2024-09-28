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Главный тренер «Сочи» Зубов отреагировал на пятое поражение подряд в КХЛ

Главный тренер «Сочи» Зубов отреагировал на пятое поражение подряд в КХЛ
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Тянулин) – 24:46 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 34:42 (5x4)     2:1 Елесин (Каюмов) – 36:49 (5x5)     3:1 А. Радулов (Берёзкин, Шалунов) – 53:22 (5x5)    

«Команду «Локомотив» с победой. Тяжёлая игра, тяжёлый выезд. Не хватило немножко сил. Некоторые ребята сегодня вышли и помогли нам, дали хорошее усилие и искорку нашей команде — это хороший момент. Другие ребята, конечно, должны понимать, насколько важна цена ошибки, многие из них набивают шишки, кто-то проводит первый сезон на таком уровне. Нам есть над чем работать, что улучшать. Будем надеяться, что к началу домашней серии ребята немного поменяют своё отношение к игре», — приводит слова Зубова пресс-служба «Локомотива».

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