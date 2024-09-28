Тренер ЦСКА Воробьёв — о поражении от «Спартака»: к сожалению, овертайм — пока не наше

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Первый период был довольно равным, даже с небольшим нашим преимуществом. Во втором периоде мы много играли в меньшинстве – с этим справились, но инициатива перешла к «Спартаку». В третьем периоде мы перешли на игру в три звена – все сражались и забили гол. Далее – овертайм, мы его тренировали, но пока это не наше, к сожалению», — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

ЦСКА потерпел пятое поражение в 10 матчах. 1 октября армейцы встретятся в очередном московском дерби, но с «Динамо».