Охотюк провёл эффектный силовой, Ковальчук следил за победой «Спартака». Фото с дерби

28 сентября в Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

Шайбами в составе «Спартака» отметились Андрей Миронов, Герман Рубцов и Николай Голдобин. У ЦСКА отличились Иван Дроздов и Руслан Исхаков. Решающую шайбу в овертайме забросил Голдобин.

Лучшие фото с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В следующем матче «Спартак» на своей арене встретится с «Трактором» 1 октября, а ЦСКА примет участие ещё в одном столичном дерби — с «Динамо».