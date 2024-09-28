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38-летний Панин ответил на вопрос, не хватает ли «Салавату» молодости и азарта

38-летний Панин ответил на вопрос, не хватает ли «Салавату» молодости и азарта
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о возрастных игроках в команде.

– Можно сказать, что «Салавату» не хватает молодости и азарта?
– С нами сейчас тренируется Артём Горшков: там и азарт, и молодость. Он и шайбу на себя ловит, и в меньшинстве выходит. Конечно, у нас есть возрастные хоккеисты, в частности, я. Но у меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься.

– Как лично вы ощущаете себя в 38 лет?
– Отлично ощущаю! — приводит слова Панина Metaratings.

Ранее Панин выходил на матчи в коньках с рекламной интеграцией, но получил предупреждение от КХЛ, поскольку реклама не была согласована с лигой.

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