38-летний Панин ответил на вопрос, не хватает ли «Салавату» молодости и азарта

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о возрастных игроках в команде.

– Можно сказать, что «Салавату» не хватает молодости и азарта?

– С нами сейчас тренируется Артём Горшков: там и азарт, и молодость. Он и шайбу на себя ловит, и в меньшинстве выходит. Конечно, у нас есть возрастные хоккеисты, в частности, я. Но у меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься.

– Как лично вы ощущаете себя в 38 лет?

– Отлично ощущаю! — приводит слова Панина Metaratings.

Ранее Панин выходил на матчи в коньках с рекламной интеграцией, но получил предупреждение от КХЛ, поскольку реклама не была согласована с лигой.