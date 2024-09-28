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Никитин объяснил, почему Радулов эмоционально отпраздновал гол в ворота «Сочи»

Никитин объяснил, почему Радулов эмоционально отпраздновал гол в ворота «Сочи»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Сочи» (3:1) высказался о праздновании гола нападающим команды Александром Радуловым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Тянулин) – 24:46 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 34:42 (5x4)     2:1 Елесин (Каюмов) – 36:49 (5x5)     3:1 А. Радулов (Берёзкин, Шалунов) – 53:22 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Сегодня Александр Радулов забил свой очередной гол в карьере, а радовался так, как будто это его первая шайба. Вас удивляют такие эмоции?
— Нет, это хороший пример для подрастающего поколения, когда игра захватывает полностью. Наверное, проще научиться контролировать эмоции. Научить побеждать невозможно.

— Сегодня были новые сочетания. Как вам новые связки?
— Не стал бы оценивать связки сегодня. Не могу сказать, что было что-то «вау». Есть возможности, пользуемся ими. Иногда ребятам свежая кровь тоже даёт эмоции и силы, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

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