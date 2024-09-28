Никитин объяснил, почему Радулов эмоционально отпраздновал гол в ворота «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Сочи» (3:1) высказался о праздновании гола нападающим команды Александром Радуловым.

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— Сегодня Александр Радулов забил свой очередной гол в карьере, а радовался так, как будто это его первая шайба. Вас удивляют такие эмоции?

— Нет, это хороший пример для подрастающего поколения, когда игра захватывает полностью. Наверное, проще научиться контролировать эмоции. Научить побеждать невозможно.

— Сегодня были новые сочетания. Как вам новые связки?

— Не стал бы оценивать связки сегодня. Не могу сказать, что было что-то «вау». Есть возможности, пользуемся ими. Иногда ребятам свежая кровь тоже даёт эмоции и силы, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.