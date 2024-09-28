Экс-форвард СКА: не пойму, как Кузнецов получил травму. Может, Ротенберг сможет ответить

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал травму нападающего команды Евгения Кузнецова, полученную по ходу матча с «Северсталью» (8:5). Форвард выбыл на два месяца.

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«Я как раз сижу думаю об этом моменте. На самом деле несколько раз пересмотрел повтор, вообще не могу понять, что там. Может быть, главный тренер сможет ответить, я не понимаю, как можно тут травму получить», — приводит слова Рыбина Vprognoze.ru.

Предыдущие 10 лет Кузнецов отыграл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». За СКА Кузнецов выступает с начала сезона.