Трёхкратный чемпион мира назвал команды, удивившие его в начале сезона КХЛ

Бывший российский хоккеист, трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о командах, которые удивили его на старте сезона КХЛ.

«Какая команда удивляет на старте сезона? «Северсталь» импонирует, как они играют. Неплохо выглядит «Салават Юлаев». Радует, что «Трактор» стал другим. И, конечно, «Локомотив». Они стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Подписали Сашу Радулова — это большой мастер и профессионал. Он знает, как побеждать. Такой человек в команде нужен. Плюс подписали хорошего иностранца Фрейза. Точечная работа проделана. Они прибавляют с каждым годом, что радует. Верю, что «Локомотив» будет на высоких стадиях и будет бороться за Кубок Гагарина», — приводит слова Терещенко Legalbet.