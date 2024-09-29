«Вегас» выставил российского нападающего на драфт отказов

«Вегас Голден Найтс» выставил российского нападающего Григория Денисенко на драфт отказов.

Также на драфт отказов были выставлены Кэл Берк, Мейсон Гертсен, Дайсин Майо и Гейдж Куинни.

Напомним, в прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Денисенко провёл за «Вегас» шесть матчей и не отметился результативными действиями. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 32 матча, в которых он не забросил ни одной шайбы и сделал семь результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Вегас» финишировал на восьмом месте в плей-офф Западной конференции.

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