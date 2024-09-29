Панарин – о жизни в США: настолько соскучился по России, что стараюсь во всём найти минусы

Российский нападающий Артемий Панарин рассказал, как относятся к российским хоккеистам в США.

«Как жить в США сегодня? Спустя почти десять лет, я настолько соскучился по России, что стараюсь постоянно во всём найти минусы. Мне это усложняет жизнь, потому что ты в негативе находишь в этот момент. Может быть, это не совсем правильно. В целом, со всей этой ситуацией непросто находиться с ощущением в меньшинстве. Но хоккей спасает. Скажу, что в США отношение к российским хоккеистам нормальное. На нас не давят. Мы там на хорошем уровне, мы в командах, у нас есть контракты, мы зарабатываем приличные деньги. Многие ребята делают решающий результат в командах», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

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