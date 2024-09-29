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Назван ещё один российский хоккеист, отправленный в драфт отказов

Назван ещё один российский хоккеист, отправленный в драфт отказов
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«Юта» выставила российского нападающего Егора Соколова на драфт отказов. Ранее 24-летний россиянин подписал двухстороннее соглашение с новичком НХЛ сроком на один сезон.

Соколов провёл весь сезон-2023/2024 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин набрал 46 очков — забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач.

В основную команду НХЛ «Оттаву Сенаторз» в прошедшем сезоне Соколов не привлекался. Всего на счету нападающего 13 матчей за карьеру в НХЛ, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей, набрав в общей сложности два балла за результативность при показателе полезности «-4».

Напомним, ранее «Вегас Голден Найтс» выставил на драфт отказов российского нападающего Григория Денисенко.

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