Гол Трикозова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Флоридой» в предсезонке НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Флориды» забивали Патрик Джилес, Вилмер Скуг, Сандис Вилманис и Адам Боквист (дважды). Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Каролину» заброшенными шайбами отличились Джексон Блейк, Юха Яаскя, Джек Друри и российский нападающий Глеб Трикозов.

Старт нового сезона НХЛ состоится 4 октября.

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