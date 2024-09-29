Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Трикозова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Флоридой» в предсезонке НХЛ

Гол Трикозова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Флоридой» в предсезонке НХЛ
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Блейк (Яаскя, Фенсор) – 02:22 (5x5)     1:1 Джилес (Макаллистер, Скуг) – 14:35 (5x5)     1:2 Яаскя – 19:57 (5x5)     1:3 Друри – 24:01 (5x5)     1:4 Трикозов (Надо) – 24:25 (5x5)     2:4 Скуг (Макаллистер, Джилес) – 26:53 (5x5)     3:4 Вилманис – 32:49 (5x5)     4:4 Боквист (Лунделль, Миккола) – 37:44 (5x5)     5:4 Боквист (Сен Мартен, Миккола) – 62:40 (3x3)    

В составе «Флориды» забивали Патрик Джилес, Вилмер Скуг, Сандис Вилманис и Адам Боквист (дважды). Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Каролину» заброшенными шайбами отличились Джексон Блейк, Юха Яаскя, Джек Друри и российский нападающий Глеб Трикозов.

Старт нового сезона НХЛ состоится 4 октября.

Материалы по теме
По каким правилам теперь будут судить в НХЛ? Все изменения, которые вы могли не заметить
По каким правилам теперь будут судить в НХЛ? Все изменения, которые вы могли не заметить
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android