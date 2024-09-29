Гол Трикозова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Флоридой» в предсезонке НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Блейк (Яаскя, Фенсор) – 02:22 (5x5) 1:1 Джилес (Макаллистер, Скуг) – 14:35 (5x5) 1:2 Яаскя – 19:57 (5x5) 1:3 Друри – 24:01 (5x5) 1:4 Трикозов (Надо) – 24:25 (5x5) 2:4 Скуг (Макаллистер, Джилес) – 26:53 (5x5) 3:4 Вилманис – 32:49 (5x5) 4:4 Боквист (Лунделль, Миккола) – 37:44 (5x5) 5:4 Боквист (Сен Мартен, Миккола) – 62:40 (3x3)
В составе «Флориды» забивали Патрик Джилес, Вилмер Скуг, Сандис Вилманис и Адам Боквист (дважды). Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».
За «Каролину» заброшенными шайбами отличились Джексон Блейк, Юха Яаскя, Джек Друри и российский нападающий Глеб Трикозов.
Старт нового сезона НХЛ состоится 4 октября.
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