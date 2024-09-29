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Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сэйбрз, результат матча 29 сентября 2024, счёт 6:3, предсезонный матч НХЛ

«Коламбус» обыграл «Баффало» в предсезонном матче НХЛ, на счету россиян шесть очков
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В ночь с 28 на 29 сентября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 6:3 одержали хоккеисты «Блю Джекетс».

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Данн (Эстлунд, Новиков) – 14:56 (5x4)     0:2 Метса (Эстлунд, Джобст) – 29:19 (5x5)     1:2 ван Римсдайк (Марченко, Сиверсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Монахан (Джонсон, Веренски) – 46:19 (5x4)     3:2 Монахан (Марченко, Проворов) – 49:28 (5x5)     4:2 Кристиансен (Джонсон, Воронков) – 49:50 (5x5)     5:2 Фантилли (Чинахов) – 50:43 (5x5)     5:3 Джобст (Комаров, Эстлунд) – 53:46 (5x5)     6:3 Силлинджер – 58:28 (en)    

В составе победителей отличились Джеймс ван Римсдайк, Шон Монахан (дубль), Коул Силлинджер, Джейк Кристиансен и Адам Фантилли. Российские игроки «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Егор Чинахов сделали по одной результативной передаче. Форвард хозяев Кирилл Марченко оформил ассистентский дубль.

За гостей забивали Джош Данн, Зак Метса и Мэйсон Джобст. Российские защитники «Сэйбрз» Всеволод Комаров и Никита Новиков отдали по одной голевой передаче.

Сезон НХЛ — 2024/2025 начинается 4 октября.

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