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«Коламбус» обыграл «Баффало» в предсезонном матче НХЛ, на счету россиян шесть очков

В ночь с 28 на 29 сентября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 6:3 одержали хоккеисты «Блю Джекетс».

В составе победителей отличились Джеймс ван Римсдайк, Шон Монахан (дубль), Коул Силлинджер, Джейк Кристиансен и Адам Фантилли. Российские игроки «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Егор Чинахов сделали по одной результативной передаче. Форвард хозяев Кирилл Марченко оформил ассистентский дубль.

За гостей забивали Джош Данн, Зак Метса и Мэйсон Джобст. Российские защитники «Сэйбрз» Всеволод Комаров и Никита Новиков отдали по одной голевой передаче.

Сезон НХЛ — 2024/2025 начинается 4 октября.

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