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Дубль Мичкова и 25 сейвов Федотова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»

Дубль Мичкова и 25 сейвов Федотова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пик) – 12:56 (5x5)     1:1 Ристолайнен (Люкселль, Пилинг) – 16:25 (5x5)     1:2 Пойтрас (Фредерик) – 22:40 (4x5)     2:2 Мичков (Люкселль, Конечны) – 24:14 (5x4)     3:2 Мичков (Конечны) – 63:52 (3x3)    

В составе «Филадельфии» забивали Расмус Ристолайнен и российский нападающий Матвей Мичков (дважды). Защитник Егор Замула не отметился результативными действиями. Голкипер Иван Федотов сделал 25 сейвов.

За «Бостон» отличились Хампус Линдхольм и Мэттью Пойтрас. Российский нападающий Георгий Меркулов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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