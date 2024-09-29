Дубль Мичкова и 25 сейвов Федотова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Филадельфии» забивали Расмус Ристолайнен и российский нападающий Матвей Мичков (дважды). Защитник Егор Замула не отметился результативными действиями. Голкипер Иван Федотов сделал 25 сейвов.

За «Бостон» отличились Хампус Линдхольм и Мэттью Пойтрас. Российский нападающий Георгий Меркулов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

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