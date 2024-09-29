Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назвал самый эмоциональный матч в своей карьере.

«Таких было достаточно много. Перечислю основные, это молодёжный чемпионат мира, когда мы обыграли канадцев со счётом 5:3, проигрывая 0:3 после второго периода. Играли тогда в США. Сделали для страны праздник, для самих себя было круто. Тогда я ещё забил победный гол. Для меня этот матч улетел в космос по эмоциям. Из последнего – игры плей-офф, раунд с «Каролиной», — сказал Панарин сказал Панарин в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

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