Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» без Василевского и Кучерова потерпела разгромное поражение от «Нэшвилла»

«Тампа» без Василевского и Кучерова потерпела разгромное поражение от «Нэшвилла»
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хиностроза (Фаббро, Вильсбю) – 10:24 (5x5)     2:0 Томасино (Сиссонс, Маршессо) – 12:40 (5x5)     3:0 Беллоуз (Хиностроза, Уфко) – 30:07 (5x5)     4:0 Новак (Маршессо, Евангелиста) – 35:15 (5x5)     5:0 Маршессо (Новак, Фаббро) – 35:44 (5x5)     6:0 Висблатт (Пярссинен) – 39:52 (4x5)    

По одной заброшенной шайбе в составе хозяев в свой актив записали Винни Хиностроза, Филип Томасино, Киффер Беллоуз, Томми Новак, Джонатан Маршессо и Оззи Висблатт.

Напомним, у гостей в этой встрече отсутствовали ключевые для клуба хоккеисты Никита Кучеров и Андрей Василевский. Российский форвард «Тампы» Максим Грошев результативными действиями отметиться не сумел.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Материалы по теме
«Тампа-Бэй» без Кучерова и Василевского обыграла «Флориду» в матче с 15 голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android