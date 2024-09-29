«Тампа» без Василевского и Кучерова потерпела разгромное поражение от «Нэшвилла»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.
НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хиностроза (Фаббро, Вильсбю) – 10:24 (5x5) 2:0 Томасино (Сиссонс, Маршессо) – 12:40 (5x5) 3:0 Беллоуз (Хиностроза, Уфко) – 30:07 (5x5) 4:0 Новак (Маршессо, Евангелиста) – 35:15 (5x5) 5:0 Маршессо (Новак, Фаббро) – 35:44 (5x5) 6:0 Висблатт (Пярссинен) – 39:52 (4x5)
По одной заброшенной шайбе в составе хозяев в свой актив записали Винни Хиностроза, Филип Томасино, Киффер Беллоуз, Томми Новак, Джонатан Маршессо и Оззи Висблатт.
Напомним, у гостей в этой встрече отсутствовали ключевые для клуба хоккеисты Никита Кучеров и Андрей Василевский. Российский форвард «Тампы» Максим Грошев результативными действиями отметиться не сумел.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.
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