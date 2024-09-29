«Тампа» без Василевского и Кучерова потерпела разгромное поражение от «Нэшвилла»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

По одной заброшенной шайбе в составе хозяев в свой актив записали Винни Хиностроза, Филип Томасино, Киффер Беллоуз, Томми Новак, Джонатан Маршессо и Оззи Висблатт.

Напомним, у гостей в этой встрече отсутствовали ключевые для клуба хоккеисты Никита Кучеров и Андрей Василевский. Российский форвард «Тампы» Максим Грошев результативными действиями отметиться не сумел.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.