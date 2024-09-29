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Шайба Подколзина и ассист Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл»

Шайба Подколзина и ассист Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 03:08 (5x5)     1:1 Мелансон (Биро, Майерс) – 08:52 (5x5)     1:2 Шале (Уинтертон, Биро) – 13:50 (5x4)     2:2 Филп (Экхольм, Бушар) – 17:17 (5x5)     2:3 Хэйден (Танев) – 25:32 (5x5)     2:4 Майерс (Мелансон) – 37:48 (5x5)     3:4 Экхольм (Райан, Хоффман) – 38:15 (5x5)     4:4 Подколзин (Райан, Экхольм) – 45:41 (4x5)     5:4 Лавуа (Хоффман, Глисон) – 57:07 (5x5)    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райан Ньюджент-Хопкинс, Ноа Филп, Маттиас Экхольм, Рафаэль Лавуа, а также российский форвард Василий Подколзин. Канадский нападающий Коннор Макдэвид отметился результативной передачей.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Джейкоб Мелансон, Эдуард Шале, Джон Хэйден и Бен Майерс.

Напомним, новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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