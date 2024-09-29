Шайба Подколзина и ассист Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл»
Поделиться
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 03:08 (5x5) 1:1 Мелансон (Биро, Майерс) – 08:52 (5x5) 1:2 Шале (Уинтертон, Биро) – 13:50 (5x4) 2:2 Филп (Экхольм, Бушар) – 17:17 (5x5) 2:3 Хэйден (Танев) – 25:32 (5x5) 2:4 Майерс (Мелансон) – 37:48 (5x5) 3:4 Экхольм (Райан, Хоффман) – 38:15 (5x5) 4:4 Подколзин (Райан, Экхольм) – 45:41 (4x5) 5:4 Лавуа (Хоффман, Глисон) – 57:07 (5x5)
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райан Ньюджент-Хопкинс, Ноа Филп, Маттиас Экхольм, Рафаэль Лавуа, а также российский форвард Василий Подколзин. Канадский нападающий Коннор Макдэвид отметился результативной передачей.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Джейкоб Мелансон, Эдуард Шале, Джон Хэйден и Бен Майерс.
Напомним, новый сезон НХЛ стартует 4 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2024
-
06:44
-
05:54
-
04:58
-
04:52
-
04:37
-
03:48
-
03:30
-
03:06
-
01:19
- 28 сентября 2024
-
23:45
-
23:14
-
22:49
-
22:28
-
22:27
-
22:10
-
21:40
-
21:16
-
21:02
-
20:37
-
20:16
-
19:32
-
19:29
-
18:50
-
18:26
-
18:14
-
17:55
-
17:28
-
17:15
-
16:55
-
16:33
-
16:25
-
15:43
-
15:26
-
15:09
-
14:50