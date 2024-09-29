Шайба Подколзина и ассист Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райан Ньюджент-Хопкинс, Ноа Филп, Маттиас Экхольм, Рафаэль Лавуа, а также российский форвард Василий Подколзин. Канадский нападающий Коннор Макдэвид отметился результативной передачей.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Джейкоб Мелансон, Эдуард Шале, Джон Хэйден и Бен Майерс.

Напомним, новый сезон НХЛ стартует 4 октября.