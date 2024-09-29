Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оценил поражение от «Спартака»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оценил поражение от «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 ОТ) и посетовал на большое количество удалений армейских хоккеистов. Форвард отметил, что ЦСКА добавил в скорости в третьем периоде.

«Первый период получился скомканным, много у нас было потерь в средней зоне. Соперник много владел шайбой в нашей зоне. Много было удалений у нас, особенно во втором периоде. Если мы хотим быть лучшей командой, не надо такого допускать, эти удаления могут сломать игру. Хорошо, что сегодня мы выстояли в меньшинстве, но в другой игре соперник может забросить одну-две шайбы, и спастись будет сложно. В третьем периоде мы перешли на игру в три звена, стали играть быстрее, появился темп, вследствие этого забили хороший гол», – цитирует Каменева пресс-служба ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Миронов (Принс, Галимов) – 07:50 (5x5)     1:1 Дроздов (Каменев) – 39:59 (5x5)     2:1 Рубцов (Бычков, Филин) – 46:00 (5x5)     2:2 Исхаков (Карнаухов) – 49:44 (5x5)     3:2 Голдобин (Мальцев) – 62:28 (3x3)    
Материалы по теме
«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в московском дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android