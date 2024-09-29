Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оценил поражение от «Спартака»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 ОТ) и посетовал на большое количество удалений армейских хоккеистов. Форвард отметил, что ЦСКА добавил в скорости в третьем периоде.
«Первый период получился скомканным, много у нас было потерь в средней зоне. Соперник много владел шайбой в нашей зоне. Много было удалений у нас, особенно во втором периоде. Если мы хотим быть лучшей командой, не надо такого допускать, эти удаления могут сломать игру. Хорошо, что сегодня мы выстояли в меньшинстве, но в другой игре соперник может забросить одну-две шайбы, и спастись будет сложно. В третьем периоде мы перешли на игру в три звена, стали играть быстрее, появился темп, вследствие этого забили хороший гол», – цитирует Каменева пресс-служба ЦСКА.
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