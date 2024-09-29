Капитан «Филадельфии» — о Мичкове: он усердно работает и хочет забивать голы

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье оценил дубль форварда «Флайерз» Матвея Мичкова в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ). Россиянин забросил победную шайбу в овертайме и был признан лучшим игроком матча.

«Он хочет забивать голы, он хочет играть с шайбой, и он усердно работает для этого. Вот что вы хотите видеть от молодого парня. Он просто усердно работает», — цитирует Кутюрье пресс-служба клуба.

Мичков провёл матч в первом звене «Филадельфии» с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны. По ходу матча защитник «Брюинз» Билли Суизи стал толкать Мичкова, провоцируя его на драку. За россиянина вступился капитан «Филадельфии» Кутюрье и подрался с обидчиком. За три предсезонных матча Мичков забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.