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Капитан «Филадельфии» — о Мичкове: он усердно работает и хочет забивать голы

Капитан «Филадельфии» — о Мичкове: он усердно работает и хочет забивать голы
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Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье оценил дубль форварда «Флайерз» Матвея Мичкова в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ). Россиянин забросил победную шайбу в овертайме и был признан лучшим игроком матча.

«Он хочет забивать голы, он хочет играть с шайбой, и он усердно работает для этого. Вот что вы хотите видеть от молодого парня. Он просто усердно работает», — цитирует Кутюрье пресс-служба клуба.

Мичков провёл матч в первом звене «Филадельфии» с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны. По ходу матча защитник «Брюинз» Билли Суизи стал толкать Мичкова, провоцируя его на драку. За россиянина вступился капитан «Филадельфии» Кутюрье и подрался с обидчиком. За три предсезонных матча Мичков забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пик) – 12:56 (5x5)     1:1 Ристолайнен (Люкселль, Пилинг) – 16:25 (5x5)     1:2 Пойтрас (Фредерик) – 22:40 (4x5)     2:2 Мичков (Люкселль, Конечны) – 24:14 (5x4)     3:2 Мичков (Конечны) – 63:52 (3x3)    
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