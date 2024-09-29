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Помощник главного тренера «Филадельфии» рассказал о сильной стороне Матвея Мичкова

Помощник главного тренера «Филадельфии» рассказал о сильной стороне Матвея Мичкова
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Помощник главного тренера «Филадельфии» Брэд Шоу оценил игру нападающего «Флайерз» Матвея Мичкова. Россиянин отметился дублем в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ), в том числе забил победный гол в овертайме.

«Он может ввести в заблуждение своей игрой. Он идёт в борьбу за шайбу, и это выглядит как: «Жаль, но он вряд ли выиграет это противостояние», а затем он выезжает из борьбы с шайбой», — цитирует Шоу пресс-служба клуба.

За три предсезонных матча Мичков забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Напомним, в межсезонье Матвей расторг контракт со СКА и подписал трёхлетнее соглашение с «Филадельфией».

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пик) – 12:56 (5x5)     1:1 Ристолайнен (Люкселль, Пилинг) – 16:25 (5x5)     1:2 Пойтрас (Фредерик) – 22:40 (4x5)     2:2 Мичков (Люкселль, Конечны) – 24:14 (5x4)     3:2 Мичков (Конечны) – 63:52 (3x3)    
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