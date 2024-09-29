Помощник главного тренера «Филадельфии» рассказал о сильной стороне Матвея Мичкова

Помощник главного тренера «Филадельфии» Брэд Шоу оценил игру нападающего «Флайерз» Матвея Мичкова. Россиянин отметился дублем в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ), в том числе забил победный гол в овертайме.

«Он может ввести в заблуждение своей игрой. Он идёт в борьбу за шайбу, и это выглядит как: «Жаль, но он вряд ли выиграет это противостояние», а затем он выезжает из борьбы с шайбой», — цитирует Шоу пресс-служба клуба.

За три предсезонных матча Мичков забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Напомним, в межсезонье Матвей расторг контракт со СКА и подписал трёхлетнее соглашение с «Филадельфией».