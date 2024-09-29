Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне получил травму колена и не смог закончить матч с «Торонто» (1:2). В начале первого периода финский форвард пошёл в обводку на чужой синей линии и получил удар в колено от нападающего «Торонто» Седрика Пэра.

Лайне смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала команды. Подробности о сроках возвращения форварда на лёд и характере травмы будут известны позднее. В следующей смене за Лайне вступился тафгай «Монреаля» Арбер Джекай, который налетел на Пэра, поколотил его и получил штраф до конца матча.

Фото: скриншот трансляции

Предыдущие четыре сезона Лайне провёл в «Коламбусе», однако в прошлом сезоне смог сыграть только 18 матчей из-за травмы. Ему удалось заработать девять очков. Он забросил шесть шайб и сделал три голевые передачи. Он также попал в Программу помощи игрокам НХЛ, а позже запросил обмен из «Коламбуса».