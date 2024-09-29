Агент Клима Костина высказался о возможном возвращении нападающего в КХЛ

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Сан-Хосе» Клима Костина, высказался о перспективах форварда в «Сан-Хосе». Россиянин помог «акулам» обыграть «Анахайм» в предсезонном матче, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей.

«На предсезонные матчи, что в КХЛ, что в НХЛ, не всегда стоит ориентироваться. В принципе, всё равно нужно ждать сезона. Что касается Костина, то он уже в НХЛ давно, адаптирован к требованиям и свободно владеет языком. Поэтому понимает, что нужно самое главное – найти своего тренера.

– Насчёт возвращения в КХЛ он не думал?

– Он хочет доказать, в первую очередь самому себе, что может играть в НХЛ. Кто бы что ни говорил, но это лига, на которую все ориентируются в хоккее на сегодняшний день. Да, есть ребята в ЦСКА и «Спартаке», которые вернулись, и это их право. Но Клим пока что нацелен на НХЛ, а дальше посмотрим, – цитирует Черных «РБ Спорт».

Напомним, Костин стал игроком «Шаркс» 8 марта в результате обмена из «Детройт Ред Уингз». В 19 сыгранных матчах за калифорнийский клуб 25-летний форвард набрал 10 (5+5) очков. Его команда заняла последнее, восьмое место в Тихоокеанском дивизионе.