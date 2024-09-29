Капитан «Филадельфии» заступился за Мичкова и подрался с хоккеистом «Бостона»

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье заступился за форварда Матвея Мичкова и подрался с защитником «Бостона» Билли Суизи, который провоцировал россиянина на стычку. Матч завершился победой «Флайерз» со счётом 3:2 в овертайме, Мичков стал автором дубля, в том числе забив победный гол.

Мичков провёл матч в первом звене «Филадельфии» с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны. За три предсезонных матча Мичков забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

Напомним, в межсезонье Матвей расторг контракт со СКА и подписал трёхлетнее соглашение с «Филадельфией». «Флайерз» выбрали россиянина под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года.