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Капитан «Филадельфии» заступился за Мичкова и подрался с хоккеистом «Бостона»

Капитан «Филадельфии» заступился за Мичкова и подрался с хоккеистом «Бостона»
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Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье заступился за форварда Матвея Мичкова и подрался с защитником «Бостона» Билли Суизи, который провоцировал россиянина на стычку. Матч завершился победой «Флайерз» со счётом 3:2 в овертайме, Мичков стал автором дубля, в том числе забив победный гол.

Мичков провёл матч в первом звене «Филадельфии» с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны. За три предсезонных матча Мичков забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

Напомним, в межсезонье Матвей расторг контракт со СКА и подписал трёхлетнее соглашение с «Филадельфией». «Флайерз» выбрали россиянина под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пик) – 12:56 (5x5)     1:1 Ристолайнен (Люкселль, Пилинг) – 16:25 (5x5)     1:2 Пойтрас (Фредерик) – 22:40 (4x5)     2:2 Мичков (Люкселль, Конечны) – 24:14 (5x4)     3:2 Мичков (Конечны) – 63:52 (3x3)    
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