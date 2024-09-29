Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торторелла: в «Филадельфии» не будут подавлять креативность Мичкова

Торторелла: в «Филадельфии» не будут подавлять креативность Мичкова
Комментарии

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что в команде поощряют креативный стиль игры Матвея Мичкова. Россиянин отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в трёх предсезонных матчах.

«Мы жаждем такой игры от него, игры на инстинктах, которую он может показывать. Я не хочу перегружать его. Мы, конечно, будем учить его по ходу дела, особенно игре в различных ситуациях. Но мы не собираемся пытаться каким-либо образом подавить его креативность», — цитирует Тортореллу NBC Sports.

Мичков провёл матч с «Бостоном» в первом звене «Филадельфии» с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны, отметившись дублем, в том числе победной шайбой.

Материалы по теме
Мичков чуть не подрался с американцем! А затем оформил первый дубль за «Филадельфию»
Мичков чуть не подрался с американцем! А затем оформил первый дубль за «Филадельфию»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android