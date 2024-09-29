Форвард «Филадельфии» Кутюрье рассказал, почему решил заступиться за Матвея Мичкова

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье прокомментировал своё решение заступиться за нападающего Матвея Мичкова в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ). Защитник «Брюинз» Билли Суизи пытался спровоцировать россиянина на драку, но за него вступился опытный Кутюрье.

«Я думаю, мы должны установить эти рамки как можно раньше, не позволять сопернику так себя вести. Что мне понравилось в Мичкове, так это то, как он отреагировал на это и просто продолжил играть дальше. Я думаю, мы только начинаем понимать, что он из себя представляет. Это определённо захватывающе», — цитирует Кутюрье NBC Sports.

Россиянин отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в трёх предсезонных матчах.