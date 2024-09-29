«Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прошлом регулярном сезоне «Ак Барс» выиграл три матча из четырёх с «Автомобилистом». Команды встретились между собой в первом раунде плей-офф, где победу в пяти матчах одержал екатеринбургский клуб.
В текущем сезоне «Автомобилист» после 10 матчей возглавляет таблицу Восточной конференции. «Ак Барс», сыграв восемь матчей, занимает третью строчку на Востоке.