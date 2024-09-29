«Барыс» поместил в список травмированных двух нападающих — Коннора Смита и Руслана Оспанова, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

29-летний американский нападающий Смит в текущем сезоне провёл девять матчей без результативных баллов с показателем полезности «-7». Этот сезон стал для американца первым в Континентальной хоккейной лиге.

20-летний казахстанский форвард Оспанов в текущем сезоне провёл шесть матчей и отметился заброшенной шайбой с показателем полезности «0». Всего в КХЛ на счету нападающего 27 матчей и две заброшенные шайбы.

«Барыс» после 10 сыгранных матчей занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ.