«Чувствую себя лучше, чем в прошлом году». Федотов — о своей игре за «Филадельфию»

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов заявил, что чувствует себя лучше, чем в прошлом сезоне, выступая в НХЛ. Россиянин принял участие в двух предсезонных матчах, отразив 35 из 39 бросков по воротам в общей сложности. Голкипер одержал победу над «Бостоном», отразив 25 из 27 бросков.

«Я чувствую себя хорошо и лучше, чем в прошлом году. Больше контроля, больше деталей, больше понимания того, как движется шайба», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.

Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.