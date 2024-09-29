«Чувствую себя лучше, чем в прошлом году». Федотов — о своей игре за «Филадельфию»
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Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов заявил, что чувствует себя лучше, чем в прошлом сезоне, выступая в НХЛ. Россиянин принял участие в двух предсезонных матчах, отразив 35 из 39 бросков по воротам в общей сложности. Голкипер одержал победу над «Бостоном», отразив 25 из 27 бросков.
«Я чувствую себя хорошо и лучше, чем в прошлом году. Больше контроля, больше деталей, больше понимания того, как движется шайба», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.
Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.
НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пик) – 12:56 (5x5) 1:1 Ристолайнен (Люкселль, Пилинг) – 16:25 (5x5) 1:2 Пойтрас (Фредерик) – 22:40 (4x5) 2:2 Мичков (Люкселль, Конечны) – 24:14 (5x4) 3:2 Мичков (Конечны) – 63:52 (3x3)
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