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Экс-директор «Трактора»: после травмы Кузнецова СКА резко добавил в игре и начал забивать

Экс-директор «Трактора»: после травмы Кузнецова СКА резко добавил в игре и начал забивать
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал травму нападающего СКА Евгения Кузнецова. Звёздный форвард получил повреждение в первом периоде матча с «Северсталью» (8:5). Сроки возвращения Кузнецова в строй обозначены в районе двух месяцев.

«Травмы всегда плохо, поэтому злорадствовать нельзя. Мы можем только пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он скорее вернулся в строй и показал тот хоккей, который от него ждут. Могу ещё отметить, что по странному стечению обстоятельств после травмы Кузнецова СКА резко добавил в игре и начал забивать. Команда забросила шесть шайб, а он ушёл при счёте 2:2», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

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