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«Куда ему бросать, чтобы забить гол?» В «Филадельфии» оценили игру вратаря Федотова

«Куда ему бросать, чтобы забить гол?» В «Филадельфии» оценили игру вратаря Федотова
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Помощник главного тренера «Филадельфии» Брэд Шоу высоко оценил игру вратаря Ивана Федотова за «Флайерз» и заявил, что габариты россиянина заставляют соперника поломать голову над тем, как поражать его ворота. Голкипер одержал победу над «Бостоном», отразив 25 из 27 бросков.

«Иван был великолепен. Сделал несколько важных сейвов. Он такой большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как соперник катится на него, и думаешь: «Куда ему бросать, чтобы забить гол?» — цитирует Шоу пресс-служба клуба.

Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ московский ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пик) – 12:56 (5x5)     1:1 Ристолайнен (Люкселль, Пилинг) – 16:25 (5x5)     1:2 Пойтрас (Фредерик) – 22:40 (4x5)     2:2 Мичков (Люкселль, Конечны) – 24:14 (5x4)     3:2 Мичков (Конечны) – 63:52 (3x3)    
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